Количество жертв коронавируса в Петербурге превысило 400 человек. За сутки подтвердили смерть еще 41 пациента

В Петербурге за последние сутки официально подтвердилась смерть еще 41 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили 9 июня в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице — 433 человека. По России за сутки зафиксировали 171 летальный исход — всего от коронавируса в стране умерли 6142 человека.



Напомним, по данным на утро 9 июня, в Петербурге выявлено 19153 случая заражения COVID-19. По стране — 485253 заболевших.

