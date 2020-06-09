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09.06.2020 10:43
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Количество жертв коронавируса в Петербурге превысило 400 человек. За сутки подтвердили смерть еще 41 пациента

В Петербурге за последние сутки официально подтвердилась смерть еще 41 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили 9 июня в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице — 433 человека. По России за сутки зафиксировали 171 летальный исход — всего от коронавируса в стране умерли 6142 человека.

Напомним, по данным на утро 9 июня, в Петербурге выявлено 19153 случая заражения COVID-19. По стране — 485253 заболевших.

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