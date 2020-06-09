В Петербурге за сутки выявили 318 новых случаев заражения коронавирусом. По России более 8500

В Петербурге за последние сутки зафиксировано 318 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



По России выявлено 8595 заболевших. Коронавирус за прошедшие 24 часа нашли в 83 регионах страны. Москва остается на первом месте по числу новых случаев за сутки с показателем в 1572. Вслед за ней идет Московская область с 739 заболевшими. Тройку снова замыкает Петербург. В городе с начала пандемии выявили уже 19153 случая COVID-19.

В России зафиксировали 485253 случая коронавируса. Это третий показатель в мире после Бразилии (707 тысяч) и США (1,96 миллиона). В РФ число летальных исходов от коронавируса превысило 6 тысяч, а 242 397 пациентам удалось выздороветь.

