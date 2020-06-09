FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +21
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 10:37
4
Печать

В Петербурге за сутки выявили 318 новых случаев заражения коронавирусом. По России более 8500

В Петербурге за последние сутки зафиксировано 318 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

По России выявлено 8595 заболевших. Коронавирус за прошедшие 24 часа нашли в 83 регионах страны. Москва остается на первом месте по числу новых случаев за сутки с показателем в 1572. Вслед за ней идет Московская область с 739 заболевшими. Тройку снова замыкает Петербург. В городе с начала пандемии выявили уже 19153 случая COVID-19.

В России зафиксировали 485253 случая коронавируса. Это третий показатель в мире после Бразилии (707 тысяч) и США (1,96 миллиона). В РФ число летальных исходов от коронавируса превысило 6 тысяч, а 242 397 пациентам удалось выздороветь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Марти МакФлай
Где вы взяли 9 тыс? 26 мая в Москве 2 830 заболевших, общее число по РФ - 8 915. Не нагнетайте.
Balamut
Питер это еще цветочки. Считают как могут...
Вот г. Масква это просто пионерская песня: "Как партия скажет, так и споем" Буквально за две недели с 9000 заболевших в день до 1500 опустились... Прямо мировые рекорды и без допинга, а только с поджопником от Светлейшего... Вот это я понимаю тема не только для обсуждения, но и для докторской диссертации по вирусологии...
Вася ПУПКИН
Лучше скажите когда эти тесты были взяты. И почему числи выздоровивших не растёт их маринуют специально не сообща результаты. Если уж даёте информацию то давайте развёрнуто в полном объёме.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний