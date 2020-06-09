Reuters: Коронавирус мог появиться в Китае еще прошлым летом

Ученые полагают, что первая вспышка COVID-19 могла произойти в Ухане еще в августе прошлого года.



«Увеличение объема трафика в больницах в Ухане и поиск симптомов [в Интернете] предшествовали документированному началу пандемии SARS-CoV-2 в декабре 2019 года», — сообщает 9 июня Reuters со ссылкой на Гарвардскую медицинскую школу.

Британские ученые использовали в своих исследованиях спутниковые снимки, которые показали существенное увеличение трафика в китайских больницах в 2019-м. Также они заметили, что китайцы летом прошлого года искали в поисковиках симптомы, характерные для коронавируса.