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09.06.2020 10:44
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Reuters: Коронавирус мог появиться в Китае еще прошлым летом

Ученые полагают, что первая вспышка COVID-19 могла произойти в Ухане еще в августе прошлого года.

«Увеличение объема трафика в больницах в Ухане и поиск симптомов [в Интернете] предшествовали документированному началу пандемии SARS-CoV-2 в декабре 2019 года», — сообщает 9 июня Reuters со ссылкой на Гарвардскую медицинскую школу.

Британские ученые использовали в своих исследованиях спутниковые снимки, которые показали существенное увеличение трафика в китайских больницах в 2019-м. Также они заметили, что китайцы летом прошлого года искали в поисковиках симптомы, характерные для коронавируса.

В исследовании подчёркивается, что COVID-19 мог возникнуть естественным образом на юге Китая.

По версии китайских властей, город Ухань был охвачен коронавирусом в конце прошлого года, а эпицентром стал местный рынок морепродуктов. С 23 марта регион находился в самоизоляции. В СМИ и Интернете неоднократно появлялись статьи о том, что власти Поднебесной скрывают реальную картину с вирусом. Так, Bloomberg опубликовал данные Лондонской школы гигиены, согласно которым число жертв COVID-19 могло быть гораздо больше. К такому же выводу пришли и ученые из Гонконга.

Официально с начала пандемии в Китае выявили 83040 случаев коронавируса.

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Комментарии (1)

Noisymouse
А теперь пусть наши причастные органы еще раз нам расскажут, что первый случай "короны" в России приключился в начале марта, а те, кто пишет о каких-то жутких семейных ОРВИ и пневмониях по осени - фантазеры и параноики.
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