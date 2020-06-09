Reuters: Коронавирус мог появиться в Китае еще прошлым летом

Ученые полагают, что первая вспышка COVID-19 могла произойти в Ухане еще в августе прошлого года.
«Увеличение объема трафика в больницах в Ухане и поиск симптомов [в Интернете] предшествовали документированному началу пандемии SARS-CoV-2 в декабре 2019 года», — сообщает 9 июня Reuters со ссылкой на Гарвардскую медицинскую школу.
Британские ученые использовали в своих исследованиях спутниковые снимки, которые показали существенное увеличение трафика в китайских больницах в 2019-м. Также они заметили, что китайцы летом прошлого года искали в поисковиках симптомы, характерные для коронавируса.
В исследовании подчёркивается, что COVID-19 мог возникнуть естественным образом на юге Китая.
По версии китайских властей, город Ухань был охвачен коронавирусом в конце прошлого года, а эпицентром стал местный рынок морепродуктов. С 23 марта регион находился в самоизоляции. В СМИ и Интернете неоднократно появлялись статьи о том, что власти Поднебесной скрывают реальную картину с вирусом. Так, Bloomberg опубликовал данные Лондонской школы гигиены, согласно которым число жертв COVID-19 могло быть гораздо больше. К такому же выводу пришли и ученые из Гонконга.
Официально с начала пандемии в Китае выявили 83040 случаев коронавируса.