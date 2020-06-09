Из квартиры завкафедрой Политеха унесли украшений на миллионы. Воры открыли дверь своим ключом

Ущерб на сумму порядка шести млн рублей указали в заявлениях топ-менеджер одного из банков и ее мама. Воры беспрепятственно пробрались в квартиру на Бутлерова в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, проверить квартиру родителей женщина приехала накануне, входная дверь оказалась открыта. Никаких следов повреждений на ней или на окнах 14 этажа не было, воры пробрались в дом к преподавателю Политеха со связкой ключей. Исчезли в основном украшения и чуть больше трехсот тысяч наличными. Супруга хозяина указала в заявлении ущерб в 2,6 млн рублей, пропали золотые украшения, самое дорогое — часы 1958 года выпуска с золотым браслетом за 1,2 млн. Дочь написала про пропажу украшений из платины и часов Rolex за 750 тысяч рублей, всего украшений на сумму 3 млн рублей.