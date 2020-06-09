Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 9 июня, по данным «Яндекса», составила 4 балла. Такого не было начиная с марта. В конце мая и июне утренний максимум составлял 3 балла. По данным на 10:15, в городе 3 балла против обычных 2.

Самыми загруженными магистралями утром стали Московское шоссе в центр (6 баллов), проспект Стачек в центр (5 баллов), проспект Энгельса и Большой Сампсониевский в центр (5 баллов).

Топ-5 крупнейших пробок возглавили оба кольца не севере КАД, где идёт ремонт и к тому же произошло массовое ДТП. На внешнем кольце КАД между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе собрался «паровозик» примерно из восьми автомобилей, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».