В Петербурге аномальные пробки. На севере КАД, где случилось массовое ДТП, — 10 и 14 км
Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 9 июня, по данным «Яндекса», составила 4 балла. Такого не было начиная с марта. В конце мая и июне утренний максимум составлял 3 балла. По данным на 10:15, в городе 3 балла против обычных 2.
Самыми загруженными магистралями утром стали Московское шоссе в центр (6 баллов), проспект Стачек в центр (5 баллов), проспект Энгельса и Большой Сампсониевский в центр (5 баллов).
Топ-5 крупнейших пробок возглавили оба кольца не севере КАД, где идёт ремонт и к тому же произошло массовое ДТП. На внешнем кольце КАД между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе собрался «паровозик» примерно из восьми автомобилей, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Итак, крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:
- 9:13, внутренняя сторона КАД, 14,1 км, от Горского шоссе до проспекта Энгельса;
- 9:56, внешняя сторона КАД, 10,4 км, от проспекта Культуры до Выборгского шоссе;
- 9:56, Токсовское шоссе, Токсовская улица, 3 км, от остановки Токсовское шоссе до улицы Руставели;
- 8:48, Дальневосточный проспект, Новочеркасский проспект, 2,4 км, от улицы Коллонтай до Заневского проспекта;
- 9:04, Колтушское шоссе, 2,4 км, от Южного шоссе до железнодорожного переезда.
Кстати, в Москве сегодня, в первый день отмены самоизоляции и пропусков, пробки составили, по данным местных телеграм-каналов, тоже 4 балла.
Индекс самоизоляции в Петербурге снижается примерно так же, как накануне. К 10:10 он составил 1,5 балла, вчера в это время было столько же. По итогам 8 июня индекс составил 1,2 балла, в прошлый понедельник он был 1,4 балла.
По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Петербург занял третье место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов-миллионников. Возглавил рейтинг Волгоград с 1,5 балла, на последнем месте была Казань — 0,8 балла.