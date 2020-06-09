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09.06.2020 10:02
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В Кингисеппе задержали двоих мужчин, обстрелявших ребёнка на детской площадке. С таким полиция ещё не сталкивалась

Полиция Кингисеппского района оперативно разобралась с делом о стрельбе в райцентре. Стрельбе из игрушечного пистолета. Двое взрослых мужчин отправили пластмассовую пулю в щёку ребёнку, проезжая мимо него на машине. Отец школьника так просто это не оставил и обратился в органы.

Как сообщает 9 июня ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, дело было накануне вечером. Около семи часов в полицию обратился 45-летний мужчина, который рассказал, что на детской площадке у дома № 40 по Большой Советской кто-то высунулся из ВАЗа и выстрелил в его сына.

Сначала думали на травматику, затем на пневматику и после того, как правоохранители изъяли с места преступления пластмассовую пульку, стало понятно, что прицельная стрельба велась из обычного игрушечного оружия. 11-летний пострадавший серьёзных увечий не получил, отделался синяком на щеке. Но его обидчиков всё равно поймали.

Оперативники угрозыска совместно с сотрудниками ДПС задержали неработающих, ранее судимых местных жителей 34 и 40 лет. Они были доставлены в отдел для разбирательства.

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Комментарии (7)

Olen
Может их лучше сразу в тюрьму вернуть.
В 40 лет в здравом уме стрелять из игрушечного пистолета по детям!
Это же явно клиника какая-то, на уровне генов.
Сергей Мецор
Куда мы катимся, дикость какая! Вчера мать и троих детей убили, это какими извергами надо быть !?
мухомор
интересно, что за игрушка оставляющая синяк?
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