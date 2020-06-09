В Кингисеппе задержали двоих мужчин, обстрелявших ребёнка на детской площадке. С таким полиция ещё не сталкивалась
Полиция Кингисеппского района оперативно разобралась с делом о стрельбе в райцентре. Стрельбе из игрушечного пистолета. Двое взрослых мужчин отправили пластмассовую пулю в щёку ребёнку, проезжая мимо него на машине. Отец школьника так просто это не оставил и обратился в органы.
Как сообщает 9 июня ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, дело было накануне вечером. Около семи часов в полицию обратился 45-летний мужчина, который рассказал, что на детской площадке у дома
Сначала думали на травматику, затем на пневматику и после того, как правоохранители изъяли с места преступления пластмассовую пульку, стало понятно, что прицельная стрельба велась из обычного игрушечного оружия. 11-летний пострадавший серьёзных увечий не получил, отделался синяком на щеке. Но его обидчиков всё равно поймали.
Оперативники угрозыска совместно с сотрудниками ДПС задержали неработающих, ранее судимых местных жителей 34 и 40 лет. Они были доставлены в отдел для разбирательства.