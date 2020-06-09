В Кингисеппе задержали двоих мужчин, обстрелявших ребёнка на детской площадке. С таким полиция ещё не сталкивалась

Полиция Кингисеппского района оперативно разобралась с делом о стрельбе в райцентре. Стрельбе из игрушечного пистолета. Двое взрослых мужчин отправили пластмассовую пулю в щёку ребёнку, проезжая мимо него на машине. Отец школьника так просто это не оставил и обратился в органы.



Как сообщает 9 июня ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, дело было накануне вечером. Около семи часов в полицию обратился 45-летний мужчина, который рассказал, что на детской площадке у дома № 40 по Большой Советской кто-то высунулся из ВАЗа и выстрелил в его сына.

