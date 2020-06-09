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09.06.2020 09:29
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«Очень солидный» таксист с треском опрокинул машину на Лиговском

Серию ДТП с переворотами, начатую вчера вечером на КАД, продолжил ночью таксист в центре Петербурга.

Как рассказывают очевидцы 9 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Лиговском проспекте, 60, легковой автомобиль оказался на боку. Как это произошло, не сообщается. На фотографиях видно, что перевёртыш — такси Uber. «Тут такой треск был, он, видимо, метров 20 проехал боком», — предполагает Денис.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. Таксист цел. «Он в растрёпанных чувствах. Очень солидный, лет 45. Абсолютно не узбек», — пишет Оля.

Вчера, напомним, на КАД перевернулись два автомобиля, легковой и грузовой. 6 июня «Ауди» промчалась по Московскому проспекту на боку, пока не затормозила на разделительном газоне.

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Комментарии (3)

MikkeL
Вчера парниша в убере чуть не устроил аварию с выездом на остановку с людьми. На углу пр.Ветеранов и Солдата Корзуна движение ограничено по одной полосе в обе стороны, а он решил развернуться неглядя! Зачем!? Он же убер... По встречке несся белый седан, тоже без мозгов, на желтый хотел проскочить, в итоге влились оба в полосу для одной машины, чудом белый седан не вылетел в остановку.
vic_5e4cd1938d1a8
На поребрик наскочил?
муматор
"Абсолютно не узбек" - таджик?
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