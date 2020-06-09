«Очень солидный» таксист с треском опрокинул машину на Лиговском
Серию ДТП с переворотами, начатую вчера вечером на КАД, продолжил ночью таксист в центре Петербурга.
Как рассказывают очевидцы 9 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Лиговском проспекте, 60, легковой автомобиль оказался на боку. Как это произошло, не сообщается. На фотографиях видно, что перевёртыш — такси Uber. «Тут такой треск был, он, видимо, метров 20 проехал боком», — предполагает Денис.
Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. Таксист цел. «Он в растрёпанных чувствах. Очень солидный, лет 45. Абсолютно не узбек», — пишет Оля.
Вчера, напомним, на КАД перевернулись два автомобиля, легковой и грузовой. 6 июня «Ауди» промчалась по Московскому проспекту на боку, пока не затормозила на разделительном газоне.