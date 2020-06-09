Электрик Константин опустошил шкаф пенсионерки в Сестрорецке. Судимому за разврат и убийство досталась валюта
Освободившись из колонии, житель Сестрорецка устроился на работу в ЖКС Курортного района и вернулся в места лишения свободы после того, как покусился на наличность пенсионерки.
Как «Фонтанке» стало известно 9 июня, пожилая жительница Сестрорецка, которая в конце месяца отметит 75-й день рождения, обратилась за помощью к коммунальщикам неделю назад. ЖКС изучать проводку в квартире на Приморском шоссе прислал электрика Константина. Он недолго пробыл дома у пенсионерки, сделав то, что он него требовалось. К 7 числу женщина проверила шкаф, где хранит сбережения, и поняла, что накопленное пропало — в заявлении она указала сумму в 9904 доллара США.
Валюта вскоре частично нашлась, остатки денег пенсионерки Константин хранил дома, на той же улице, в пятистах метрах от места преступления. Выяснилось, что кражи в его биографии уже были, но реальный срок — 14 лет колонии — он получил за половое сношение с ребенком и убийство. В июне 2018 года он вышел, суд установил за ним административный надзор, следует из карточки дела на сайте Невского районного суда. Это значит, что он раз в месяц на протяжении 8 лет должен был отчитываться о себе в полиции, не уезжать без предупреждения и без повода не выходить из дома ночью.
Накануне суд удовлетворил ходатайство о заключении его под стражу.