Электрик Константин опустошил шкаф пенсионерки в Сестрорецке. Судимому за разврат и убийство досталась валюта

Освободившись из колонии, житель Сестрорецка устроился на работу в ЖКС Курортного района и вернулся в места лишения свободы после того, как покусился на наличность пенсионерки.

Как «Фонтанке» стало известно 9 июня, пожилая жительница Сестрорецка, которая в конце месяца отметит 75-й день рождения, обратилась за помощью к коммунальщикам неделю назад. ЖКС изучать проводку в квартире на Приморском шоссе прислал электрика Константина. Он недолго пробыл дома у пенсионерки, сделав то, что он него требовалось. К 7 числу женщина проверила шкаф, где хранит сбережения, и поняла, что накопленное пропало — в заявлении она указала сумму в 9904 доллара США.