Владельца агрессивного «Хатико», перекусившего шею детсадовцу под Петербургом, поместили в ИВС. Возбуждено уголовное дело

Владелец пса, искусавшего шею и лицо детсадовцу в Тосненском районе, стал фигурантом уголовного дела. Об этом утром 9 июня сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За собаководом пришли в его дачный дом в Любани. Оттуда 52-летнего слесаря-ремонтника доставили в отдел полиции и поместили в ИВС.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 2 части статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).



Напомним, по официальной информации, пёс породы акита-ину, которого хозяин выгуливал без намордника у своего дома, сорвался с поводка и набросился на 7-летнего мальчика. Ребёнок с укусами лица, нижней челюсти и трахеи в тяжёлом состоянии госпитализирован.

