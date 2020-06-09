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09.06.2020 09:07
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Владельца агрессивного «Хатико», перекусившего шею детсадовцу под Петербургом, поместили в ИВС. Возбуждено уголовное дело

Владелец пса, искусавшего шею и лицо детсадовцу в Тосненском районе, стал фигурантом уголовного дела. Об этом утром 9 июня сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За собаководом пришли в его дачный дом в Любани. Оттуда 52-летнего слесаря-ремонтника доставили в отдел полиции и поместили в ИВС.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 2 части статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Напомним, по официальной информации, пёс породы акита-ину, которого хозяин выгуливал без намордника у своего дома, сорвался с поводка и набросился на 7-летнего мальчика. Ребёнок с укусами лица, нижней челюсти и трахеи в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Рост взрослой особи породы акита-ину в холке достигает 55–70 сантиметров. Эти собаки не внесены в перечень потенциально опасных.

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Комментарии (27)

spb7771250
А я бы, честно говоря, просто в законодательство ввел норму простую: собака без намордника и поводка, находящаяся в общественном месте, высотой в холке более 15 см - может быть уничтожена любым гражданином. Нормой ответственности за это должен быть отстрел, с последующим штрафом на владельца. И проблема будет решена. Никогда раньше не был поклонником догхантеров, но сталкиваясь иногда с неадекватными собачниками - как то поменялось мое мнение...
мухомор
если бы все подобные случаи шли по ст.111 и заканчивались приговорами, то проблем с намордниками не существовало бы.
но реально такова, что в данный момент существует полнейшая безнаказанность собачников .
на 100500% уверен что статья в итоге не устоит и будет изменена.
а мальчик на всю жизнь стал инвалидом. лицо обезображенное рваными ранами ему уже никто не вернёт.
Бонвиван
Собака - друг человека. Но только одного - своего хозяина. Ну еще семья хозяина - стая. А остальные - враги и пища. Детеныши людей особенно вкусны... И порода тут не причем. Собаки - хищники-мясоеды. Помните об этом, видя "милого песика"!
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