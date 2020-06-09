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09.06.2020 08:59
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Ройзман госпитализирован: «У меня ноль симптомов. Как я сейчас понимаю, в этом вся опасность»

Экс-мэр Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман попал в больницу вскоре после того, как получил положительный тест на COVID-19. Свою пневмонию он не заметил.

Как сообщает 9 июня «Интерфакс», накануне вечером политику сделали КТ и сразу забрали в больницу. «Пневмония развивается», - пояснил он, отметив, что самочувствие у него хорошее.

«У меня ноль симптомов. Как я сейчас понимаю, в этом вся опасность, - рассказал Ройзман. - У тебя сначала появляются легкие признаки простуды, настолько незаметные, что ты понимаешь, что это не может быть никаким коронавирусом. Потом оказывается, что легкие поражены. В этом и опасность».

К коронавирусу надо относиться серьезно, отметил Ройзман: «стараться самим не заболеть, все меры предосторожности предпринимать, чтобы никого не заразить».

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