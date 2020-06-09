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09.06.2020 08:29
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ВОЗ: От коронавируса на Земле погибли 400 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения подтвердила гибель более 400 тысяч человек в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает РИА «Новости», по последним данным организации, 8 июня по всему миру зарегистрировали 131 296 случаев заболевания. Официальное число подтверждённых летальных исходов — 400 857 с начала пандемии.

По информации Университета Джона Хопкинса (США), количество заразившихся на планете превысило 7 миллионов человек. У ВОЗ другие данные: около 6,93 миллиона случаев.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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Комментарии (5)

Дмитрий.Хилл
От гриппа 2016-2017 года умерло 1.500.000. То есть в 3,5 раза больше,чем от коронавируса. Не помню что-то никаких карантинов на эту тему.
Barmaley_5e4d0211d3423
Обычное дело.
Сезонное.
Мы никогда не узнаем, сколько на этом заработали вдохновители и организаторы паники...
Какие политические интриги плелись. Итоги будут видны позднее.
Не узнаем и кто они - конечные бенефициары этого действа.
А всё удалось, значит, не последняя общемировая операция.
Alex000
Всего то лишь? Ну и стоило разводить из-за этого карантины?
По данным той же воз смертность от гриппа каждый год до ~650 тысяч.
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/seasonal-influenza
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