ВОЗ: От коронавируса на Земле погибли 400 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения подтвердила гибель более 400 тысяч человек в результате заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает РИА «Новости», по последним данным организации, 8 июня по всему миру зарегистрировали 131 296 случаев заболевания. Официальное число подтверждённых летальных исходов — 400 857 с начала пандемии.
По информации Университета Джона Хопкинса (США), количество заразившихся на планете превысило 7 миллионов человек. У ВОЗ другие данные: около 6,93 миллиона случаев.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.