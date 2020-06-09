ВОЗ: От коронавируса на Земле погибли 400 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения подтвердила гибель более 400 тысяч человек в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает РИА «Новости», по последним данным организации, 8 июня по всему миру зарегистрировали 131 296 случаев заболевания. Официальное число подтверждённых летальных исходов — 400 857 с начала пандемии.

По информации Университета Джона Хопкинса (США), количество заразившихся на планете превысило 7 миллионов человек. У ВОЗ другие данные: около 6,93 миллиона случаев.