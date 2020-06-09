Туроператоры предсказывают, что отдых в России подорожает почти на треть
Отдых на российских курортах, по оценкам туроператоров, в этом году может подорожать на 20–30% или даже больше.
Как сообщает 9 июня РИА «Новости», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в беседе с газетой «Известия» пояснил, что предполагаемый рост связан не только с «желанием отбить упущенную прибыль», но и с ростом спроса на внутренний туризм при закрытых границах.
«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены», — сказал Курносов.
Рынок въездного туризма в Россию, вероятно, будет «нулевым» в этом году: для зарубежных туристов границы откроются не скоро. Правда, обнадёжил он, не за горами тот день, когда россияне смогут беспрепятственно выезжать за границу.
В начале июня «Фонтанка» проанализировала предложения, доступные петербуржцам, и выяснила, что отдых в родной стране могут позволить себе не все.