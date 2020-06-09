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09.06.2020 07:57
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Туроператоры предсказывают, что отдых в России подорожает почти на треть

Отдых на российских курортах, по оценкам туроператоров, в этом году может подорожать на 20–30% или даже больше.

Как сообщает 9 июня РИА «Новости», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в беседе с газетой «Известия» пояснил, что предполагаемый рост связан не только с «желанием отбить упущенную прибыль», но и с ростом спроса на внутренний туризм при закрытых границах.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены», — сказал Курносов.

Рынок въездного туризма в Россию, вероятно, будет «нулевым» в этом году: для зарубежных туристов границы откроются не скоро. Правда, обнадёжил он, не за горами тот день, когда россияне смогут беспрепятственно выезжать за границу.

В начале июня «Фонтанка» проанализировала предложения, доступные петербуржцам, и выяснила, что отдых в родной стране могут позволить себе не все.

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Комментарии (11)

hedgehog_
интересно чего ассоциаяция парикмахеров заявит. от их то услуг никуда не денесся
hedgehog_
отчего ассоциация запор не заявила что цены вырастут в три раза? ведь один фиг врут. и отдыха в рассиянии по сопоставимым ценам нет и не будет.
SERGEY111
Посмотрим что скажет средний класс с зп 17 000 рэ - то ли недельку другую на Байкал или Камчатку то ли в Анапу или Сочи наперегонки с какашками плавать .
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