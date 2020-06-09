Классическое лобовое ДТП под Петербургом попало на видео: водитель ВАЗа не вписался в поворот дороги
Два человека пострадали минувшим вечером в результате ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Два легковых автомобиля столкнулись на 20-м километре дороги Анташи – Ропша – Красное Село 8 июня около 18:20. По предварительным данным, мужчина 1999 года рождения на ВАЗ-2113 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ударил Mitsubishi под правлением мужчины 1966 года рождения, пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Ломоносовскому району. На записи камеры наружного наблюдения видно, что лобовое столкновение произошло на участке, где дорога делает поворот, и машины не всегда удерживаются в своей полосе.
Пострадали двое мужчин из «Лады»: водитель и его пассажир. Оба в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу.