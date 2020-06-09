Аномальная жара пока не уходит из Санкт-Петербурга, температура на 7-8 градусов превышает календарную норму. Такого не было с прошлого июля.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 июня в городе возможны кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром. Ночью было тепло – плюс 17-19 градусов, а днём будет 27-29.

Вчера тоже ожидалось 29, но по факту воздух прогрелся сильнее. По словам ведущего специалиста ООО «Центр Фобос» Михаила Леуса, Санкт-Петербург «выстрелил первым «тридцатником», максимальная температура составила плюс 30,3. «Последний раз такая жаркая температура в Северной столице наблюдалась чуть меньше года назад – 27 июля 2019 года», - добавил Леус.