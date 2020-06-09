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09.06.2020 07:29
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Санкт-Петербург «выстрелил первым «тридцатником». Нас ждут ещё два дня жары и гроз

Аномальная жара пока не уходит из Санкт-Петербурга, температура на 7-8 градусов превышает календарную норму. Такого не было с прошлого июля.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 июня в городе возможны кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром. Ночью было тепло – плюс 17-19 градусов, а днём будет 27-29.

Вчера тоже ожидалось 29, но по факту воздух прогрелся сильнее. По словам ведущего специалиста ООО «Центр Фобос» Михаила Леуса, Санкт-Петербург «выстрелил первым «тридцатником», максимальная температура составила плюс 30,3. «Последний раз такая жаркая температура в Северной столице наблюдалась чуть меньше года назад – 27 июля 2019 года», - добавил Леус.

10 июня будет 26-28 градусов, пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. А вот 11 июня станет прохладнее – плюс 21-23 градуса в дневные часы, хотя по ночам так же тепло, ка сейчас. Вероятность дождей сохранится.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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