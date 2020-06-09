Санкт-Петербург «выстрелил первым «тридцатником». Нас ждут ещё два дня жары и гроз
Аномальная жара пока не уходит из Санкт-Петербурга, температура на 7-8 градусов превышает календарную норму. Такого не было с прошлого июля.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 июня в городе возможны кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром. Ночью было тепло – плюс 17-19 градусов, а днём будет 27-29.
Вчера тоже ожидалось 29, но по факту воздух прогрелся сильнее. По словам ведущего специалиста ООО «Центр Фобос» Михаила Леуса, Санкт-Петербург «выстрелил первым «тридцатником», максимальная температура составила плюс 30,3. «Последний раз такая жаркая температура в Северной столице наблюдалась чуть меньше года назад – 27 июля 2019 года», - добавил Леус.
10 июня будет 26-28 градусов, пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. А вот 11 июня станет прохладнее – плюс 21-23 градуса в дневные часы, хотя по ночам так же тепло, ка сейчас. Вероятность дождей сохранится.