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09.06.2020 00:50
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Под Петербургом восьмилетнего мальчика за шею укусил пес. Пострадавший в реанимации

Встреча с собакой закончилась реанимацией для восьмилетнего жителя Любани в Тосненском районе Ленобласти. Об этом 8 июня сообщает 47news.

По предварительной информации, пес набросился на мальчика около восьми вечера и покусал его за шею. По словам очевидцев, ребенок находился на улице с мамой, а собака была с хозяином и на поводке, но без намордника.

«Она (мать мальчика – прим. ред.) так кричала, просила вызвать скорую, было ясно, что-то страшное произошло. Я побежала с телефоном, увидела, ребёнок лежит в крови. Ручки сложены вниз, явно без сознания. Набрала скорую и полицию, но даже рядом находиться не смогла, настолько всё было жутко», — рассказала свидетельница происшествия Екатерина.

По данным 47news, владельца пса доставили в отдел полиции для опроса.

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Комментарии (14)

260859311
Собаку в расход, хозяина в колонию. В административный кодекс поправки запрещающие держать в городской черте собак вше 40 см в холке.
0men
Странно, хозяина нужно было доставить для принудительной кaстриции, такие особи не должны размножаться
Анна Гаврилова
Ситуации разные бывают. Прежде чем вбрасывать такие новости нужно установить все обстоятельства. Мои дети к собакам не лезут. Может это было в лесу. Может на участке. Если это было за городом то там не везде есть места где надо водить собак на поводке и наморднике. Например к нашему псу почему то липнут дети и нам приходиться просто убегать от них. А некоторые мамашки даже толкают своих детишек пойди погладь песика. Есть соседи которые выучили своих детишек бегать вдоль забора и стучать по нему палкой. Видимо завидно что наши спокойнос ним играют. Так что не факт
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