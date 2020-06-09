Под Петербургом восьмилетнего мальчика за шею укусил пес. Пострадавший в реанимации

Встреча с собакой закончилась реанимацией для восьмилетнего жителя Любани в Тосненском районе Ленобласти. Об этом 8 июня сообщает 47news.



По предварительной информации, пес набросился на мальчика около восьми вечера и покусал его за шею. По словам очевидцев, ребенок находился на улице с мамой, а собака была с хозяином и на поводке, но без намордника.



«Она (мать мальчика – прим. ред.) так кричала, просила вызвать скорую, было ясно, что-то страшное произошло. Я побежала с телефоном, увидела, ребёнок лежит в крови. Ручки сложены вниз, явно без сознания. Набрала скорую и полицию, но даже рядом находиться не смогла, настолько всё было жутко», — рассказала свидетельница происшествия Екатерина.

