Ученые Института археологии РАН 8 июня поделились первыми итогами раскопок на Софийской набережной Великого Новгорода. В частности, они нашли остатки деревянной башни и «внешней» крепостной стены, а также множество предметов — пять берестяных грамот, боевой топор, шахматные фигуры и печать градоначальника Федора Даниловича.

Исследования велись на всю толщину культурного слоя. В двух из раскопов были обнаружены нижние венцы деревянных строений — стены Окольного города и проездной Досланьской башни. Интересно, что строители стены, которая сама по себе относится к концу XVI века, засыпали в нее грунт, содержавший предметы более раннего времени, вплоть до XII века: ножи, пилы, топоры, кресала, молотки, берестяные туеса, остатки бочек, вёсел, судов, лодочные уключины, кожаную обувь, кресты, западноевропейские текстильные пломбы, русские и ливонские монеты.

«В начале XV века здесь полностью сгорел жилой дом с печью и хозяйственные постройки, - рассказала руководитель работ на раскопе «Дмитриевский-3» Наталья Сарафанова. - Пожар был очень сильный, слой угля составил 40 см, в нем сохранились обгоревшие полы дома и два нижних венца сруба».

После пожара, сведения о котором сохранились в Новгородской первой летописи, усадьба была отстроена заново, и в одном из домов археологи нашли берестяной черновик завещания. Несмотря на то, что начало текста утрачено, ученые восстановили часть содержания: автор перечислил своих должников и завещал родственникам взыскать: с кого — деньги, с кого — соль, мясо или зерно. У двоих должников даже указал место жительства.



Другие найденные в этом сезоне грамоты пока не расшифрованы — но уже понятно, что они представляют собой деловые письма.



Кроме того, на раскопе были найдены две вислые свинцовые печати, одна из которых принадлежала посаднику Федору Даниловичу, руководившему городом до 1435 года. А еще - серебряная монета 1430-1440-х годов, писало, шахматная фигурка, шумящая привеска, боевой топор и большое количество нательных крестов.