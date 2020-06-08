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08.06.2020 22:59
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Актер Михаил Ефремов попал в серьезное ДТП в центре Москвы. Очевидцы уверяют, что он был пьян

Актер Михаил Ефремов попал в серьезное ДТП на Смоленской площади в Москве. Как передает 8 июня телеграм-канал Baza, по словам очевидцев, актер был пьян.

По предварительной информации, виновником аварии стал сам Ефремов — он якобы развернулся через сплошную и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водителя последнего зажало в салоне — по данным Baza, он получил серьезные травмы. Сам Ефремов, судя по видео, появившимся в интернете, сильно не пострадал и находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Комментарии (8)

VF812
порок, перешедший от отца к сыну, убивающий людей.... и еще козы от него рожают...
alex-un
Везет дуракам и пьяницам. Только теперь потомственный алкаш Миша Ефремов лет пять будет играть на сцене тюремного театра.
sheriff02
Все, кто его видел последние годы могут с точностью медосвидетельствования сказать, что он "был пьян". Но фонтань и дальше его будет продолжать пиарить, как светоч свободной мысли.
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