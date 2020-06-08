Актер Михаил Ефремов попал в серьезное ДТП в центре Москвы. Очевидцы уверяют, что он был пьян

Актер Михаил Ефремов попал в серьезное ДТП на Смоленской площади в Москве. Как передает 8 июня телеграм-канал Baza, по словам очевидцев, актер был пьян.



По предварительной информации, виновником аварии стал сам Ефремов — он якобы развернулся через сплошную и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водителя последнего зажало в салоне — по данным Baza, он получил серьезные травмы. Сам Ефремов, судя по видео, появившимся в интернете, сильно не пострадал и находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

