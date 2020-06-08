В США нашли «сокровища Фенна» на миллион долларов. Их искали 10 лет, четверо охотников за драгоценностями погибли

В Скалистых горах в США неизвестному кладоискателю удалось найти «сокровища Фенна», за которыми охотились 10 лет. Об этом телеканалу CBS 8 июня рассказал сам Форрест Фенн — коллекционер и ветеран Вьетнамской войны, который и спрятал сундук с драгоценностями.



По словам Фенна, накануне неизвестный мужчина сообщил, что ему удалось найти сокровища. Свою личность удачливый кладоискатель раскрывать не хочет, а находку он подтвердил фотографией.



Сундук с золотыми монетами, ювелирными изделиями, драгоценными камнями и другими ценностями на общую сумму свыше 1 млн долларов Фенн спрятал в 2010 году. Подсказки, чтобы найти сокровища, американец оставил в своей автобиографии «Страсть погони».

