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08.06.2020 22:46
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В США нашли «сокровища Фенна» на миллион долларов. Их искали 10 лет, четверо охотников за драгоценностями погибли

В Скалистых горах в США неизвестному кладоискателю удалось найти «сокровища Фенна», за которыми охотились 10 лет. Об этом телеканалу CBS 8 июня рассказал сам Форрест Фенн — коллекционер и ветеран Вьетнамской войны, который и спрятал сундук с драгоценностями.

По словам Фенна, накануне неизвестный мужчина сообщил, что ему удалось найти сокровища. Свою личность удачливый кладоискатель раскрывать не хочет, а находку он подтвердил фотографией.

Сундук с золотыми монетами, ювелирными изделиями, драгоценными камнями и другими ценностями на общую сумму свыше 1 млн долларов Фенн спрятал в 2010 году. Подсказки, чтобы найти сокровища, американец оставил в своей автобиографии «Страсть погони».

Фенн ранее рассказывал, что спрятал клад в Скалистых горах, чтобы вызвать у людей страсть к путешествиям и дикой природе. Тысячи людей приняли участие в охоте за сокровищами, четверо погибли — причем последний в марте этого года.

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