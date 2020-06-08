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08.06.2020 23:37
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Петербуржцы заметили в городе военные грузовики. Их груз поможет раскрасить небо в финале «Алых парусов»

На движущиеся по городским дорогам военные грузовики обратили внимание жители Выборгского района. Видеозапись колонны, которая едет по проспекту Энгельса в направлении центра Петербурга, они прислали в редакцию «Фонтанки» вечером 8 июня.

Как ранее сообщили в пресс-службе Западного военного округа, военные грузовики везут к Петропавловской крепости понтоны, которые будут развернуты на Неве. Их спустят на воду и соединят в единую платформу. Она станет площадкой для проведения салюта в рамках праздника выпускников «Алые паруса».

автор видео читатель «Фонтанки»

Сегодня ночью военнослужащие ЗВО приступят к спуску первых звеньев понтонно-мостового парка на песчаном пляже у Петропавловской крепости. Оставшиеся, чтобы не создавать пробки, будут доставляться к месту разгрузки в вечернее и ночное время в сопровождении экипажей военной автоинспекции. Общая площадь салютной площадки превысит 3,5 кв. км, ее установка завершится 17 июня.

Ранее стало известно, что всероссийский выпускной вечер запланирован на 27 июня. В большинстве школ праздновать будут онлайн.

© Фонтанка.Ру

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