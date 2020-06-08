На движущиеся по городским дорогам военные грузовики обратили внимание жители Выборгского района. Видеозапись колонны, которая едет по проспекту Энгельса в направлении центра Петербурга, они прислали в редакцию «Фонтанки» вечером 8 июня.



Как ранее сообщили в пресс-службе Западного военного округа, военные грузовики везут к Петропавловской крепости понтоны, которые будут развернуты на Неве. Их спустят на воду и соединят в единую платформу. Она станет площадкой для проведения салюта в рамках праздника выпускников «Алые паруса».

