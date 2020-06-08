Ксения Собчак осваивает новые виртуальные площадки. Об этом телеведущая, блогер и экс-кандидат в президенты России сообщила в своем аккаунте в социальной сети Instagram.



По ее словам, после посещения юмористического шоу Comment Out, которое выходит на YouTube, она «пустилась во все тяжкие» и зарегистрировалась на популярном сервисе для просмотра коротких видео TikTok.



В ознаменование этого события Собчак записала свой первый ролик для этой площадки, в котором, надев противочумный костюм, станцевала у дорожного знака на глазах у проезжающих мимо автомобилистов.

