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08.06.2020 21:21
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«Зенит» ищет соперника для контрольного матча перед возобновлением чемпионата

Петербургский футбольный клуб «Зенит» собирается провести контрольный матч в Петербурге перед возобновлением чемпионата России. Об этом 8 июня сообщает Metaratings.ru.

У «Зенита» уже есть разрешение на проведение игры на следующей неделе, уточняет издание. Сейчас клуб ищет, с кем удастся сыграть в Петербурге. По предварительной информации, товарищеский матч могут провести с «Уфой». Причем пока непонятно, где будут играть — на базе «Зенита» на Удельной или на «Газпром Арене».

Напомним, чемпионат России возобновится 19 июня, «Зенит» первый официальный матч сыграет против ЦСКА 20 июня на выезде. Сезон РПЛ был прерван из-за пандемии коронавируса в середине марта. На тот момент «Зенит» был лидером чемпионата с 50 очками.

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