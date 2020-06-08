«Зенит» ищет соперника для контрольного матча перед возобновлением чемпионата

Петербургский футбольный клуб «Зенит» собирается провести контрольный матч в Петербурге перед возобновлением чемпионата России. Об этом 8 июня сообщает Metaratings.ru.



У «Зенита» уже есть разрешение на проведение игры на следующей неделе, уточняет издание. Сейчас клуб ищет, с кем удастся сыграть в Петербурге. По предварительной информации, товарищеский матч могут провести с «Уфой». Причем пока непонятно, где будут играть — на базе «Зенита» на Удельной или на «Газпром Арене».



Напомним, чемпионат России возобновится 19 июня, «Зенит» первый официальный матч сыграет против ЦСКА 20 июня на выезде. Сезон РПЛ был прерван из-за пандемии коронавируса в середине марта. На тот момент «Зенит» был лидером чемпионата с 50 очками.

