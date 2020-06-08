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08.06.2020 20:45
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Bloomberg: Россия и США проведут в Вене переговоры о контроле над ядерным вооружением. Дата - знаковая

США и Россия проведут новый раунд переговоров по контролю над ядерными вооружениями 22 июня. Страны отправят своих высокопоставленных чиновников на встречу, которая пройдёт в Вене, сообщает 8 июня Bloomberg со ссылкой на представителя госдепартамента.

По данным издания, от США будет специальный представитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, а от России - заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Собеседник Bloomberg не исключил, что будет обсуждаться возможность продления договора о ядерном оружии «Новый старт», срок действия которого истекает в феврале, если Россия решит привлечь Китай к более широким переговорам, направленным на контроль над ядерными запасами всех трех стран.

США пригласили поучаствовать в венских переговорах и Китай, сообщил источник издания. Но Пекин до сих пор избегал трехсторонних переговоров, утверждая, что они сильно отстают от Москвы и Вашингтона, на которых приходится более 90% мирового ядерного оружия.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть продлён ещё на пять лет.

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Комментарии (1)

Желание - чтобы современные проблемы с вирусом повлияли позитивно на любые межгосударственные взаимоотношения.
Реальность - время покажет. .
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