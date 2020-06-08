Начальнику ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение. СК не исключает и других арестов

«Продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия. Проверяется своевременность и достаточность принятых уполномоченными органами в области ГО и ЧС мер по ликвидации последствий аварии», - проинформировало ведомство.

Старостина задержали 3 июня, а на следующий день отправили под арест.

Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Об этом сообщает Следственный комитет России 8 июня.

В Главке доложили, что расследованием уголовного дела по фактам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении земли и воды в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске занимается следственная группа из 17 опытных следователей. Криминалисты осмотрели территорию разлива нефтепродуктов с квадрокоптера и взяли образцы почвы, воды, а также разрушенного основания хранилища.

«Проведены обыски в АО «НТЭК», в подрядных организациях, выполнявших в 2019 году ремонтные работы резервуара. Изъята и изучается документация о техническом состоянии резервуара в период его эксплуатации, документы, связанные с передачей сообщений о произошедшей аварии, в том числе аудиозаписи переговоров и электронные донесения», - сообщили в СК.

По делу допросили более 150 свидетелей, включая работников ТЭЦ и свидетелей разлива горючего, сотрудников администрации города Норильска, регионального управления МЧС, а также должностных лиц надзорных органов.