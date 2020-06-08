Водитель «Фольксвагена» решил отовариться в «Пятерочке» на Крыленко, не выходя из машины
Легковой автомобиль въехал в продуктовый магазин в Невском районе Петербурга. Двери оказались слишком широкими, чтобы остановить машину сразу.
ДТП произошло вечером 8 июня на улице Крыленко, у дома 1, корпус 1, строение 3, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их данным, автомобиль Volkswagen Polo врезался в двери «Пятерочки» и наполовину заехал в магазин.
Отметим, что перед входом расположена парковка. Возможно, водитель перепутал педали, вылетев на тротуар, и протаранил двери.