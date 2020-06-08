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08.06.2020 19:46
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В Петербург до 14 июня вернут россиян из трёх точек планеты

Росавиация представила график вывозных рейсов для россиян из-за рубежа до 16 июня. Из двух десятков два прилетят в Санкт-Петербург.

Согласно информации на сайте ведомства, вернутся на родину самолётом в Пулково те, кто застрял в США, на Бали и во Вьетнаме. Рейс Аэрофлота из Нью-Йорка до Москвы с остановкой в Северной столице назначен на 10 июня. А 14 июня та же авиакомпания планирует доставить в Москву россиян из Денпасара и Хошимина. Часть пассажиров перевезут в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург трансферными рейсами.

Как подсчитали в Росавиации, с 20 марта в Россию самолётами вернули более 193 тыс. человек.

Пока продолжаются вывозные рейсы, премьер РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации готовиться к возобновлению международных полетов. Однако в Минтрансе дату открытия рейсов за рубеж пока не называют, указывая, что нужно сначала наладить безопасные «посткоронавирусные» авиаперевозки внутри России.

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Комментарии (2)

Елена Козюкова
НАВСЕГДА!!!
Елена Козюкова
А зачем возращать-есть смысл? А может оставить всех кто хочет "отдыхать"
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