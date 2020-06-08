В Петербург до 14 июня вернут россиян из трёх точек планеты

Росавиация представила график вывозных рейсов для россиян из-за рубежа до 16 июня. Из двух десятков два прилетят в Санкт-Петербург.



Согласно информации на сайте ведомства, вернутся на родину самолётом в Пулково те, кто застрял в США, на Бали и во Вьетнаме. Рейс Аэрофлота из Нью-Йорка до Москвы с остановкой в Северной столице назначен на 10 июня. А 14 июня та же авиакомпания планирует доставить в Москву россиян из Денпасара и Хошимина. Часть пассажиров перевезут в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург трансферными рейсами.