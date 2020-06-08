FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +28
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.06.2020 19:39
4
Печать

Петербуржца, обвиняемого в убийстве подростка из-за шума, заключили под стражу

В Петербурге избрали меру пресечения в отношении 49-летнего Владимира Тесли, обвиняемого в убийстве подростка в одной из парадных Приморского района. Об этом 8 июня сообщила объединенная пресс-служба судов.

По предварительной версии, в минувшие выходные около трех ночи в результате конфликта с 17-летним парнем он сначала избил, а затем дважды ударил его ножом. От полученных травм тот умер на месте происшествия.

Тесли предстоит пробыть под стражей до 6 августа 2020 года. Против избранной меры пресечения он возражал и просился под домашний арест.

О случившемся в ночь на 7 июня в одном из домов по Лыжному переулку стало известно накануне. По словам друзей погибшего, нападавшему не понравилось то, что компания подростков якобы слишком шумно себя вела. Смертельные удары получил местный житель, который в этом конфликте решил заступиться за своего приятеля. Возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

RemyMartin
Характерно. Последний шумный случай был когда пожилой урка прижмурил юного любителя ночного шума. Не научили юношу, что не всех с одинаковым успехом можно посылать...
Потом конечно был вселенский вой на тему "Знаете, каким он парнем был?".
Kot Piter
До этого писали, что этот "заступальщик" первым на него напал, и человека стали избивать. И только после того, как человек достал нож, это прекратилось. Где правда?
dozer_666
Правильно сделал!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний