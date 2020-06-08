Петербуржца, обвиняемого в убийстве подростка из-за шума, заключили под стражу

В Петербурге избрали меру пресечения в отношении 49-летнего Владимира Тесли, обвиняемого в убийстве подростка в одной из парадных Приморского района. Об этом 8 июня сообщила объединенная пресс-служба судов.



По предварительной версии, в минувшие выходные около трех ночи в результате конфликта с 17-летним парнем он сначала избил, а затем дважды ударил его ножом. От полученных травм тот умер на месте происшествия.

Тесли предстоит пробыть под стражей до 6 августа 2020 года. Против избранной меры пресечения он возражал и просился под домашний арест.