Петербуржца, обвиняемого в убийстве подростка из-за шума, заключили под стражу
В Петербурге избрали меру пресечения в отношении 49-летнего Владимира Тесли, обвиняемого в убийстве подростка в одной из парадных Приморского района. Об этом 8 июня сообщила объединенная пресс-служба судов.
По предварительной версии, в минувшие выходные около трех ночи в результате конфликта с 17-летним парнем он сначала избил, а затем дважды ударил его ножом. От полученных травм тот умер на месте происшествия.
Тесли предстоит пробыть под стражей до 6 августа 2020 года. Против избранной меры пресечения он возражал и просился под домашний арест.
О случившемся в ночь на 7 июня в одном из домов по Лыжному переулку стало известно накануне. По словам друзей погибшего, нападавшему не понравилось то, что компания подростков якобы слишком шумно себя вела. Смертельные удары получил местный житель, который в этом конфликте решил заступиться за своего приятеля. Возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство).