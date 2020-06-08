FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +28
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.06.2020 19:29
0
Печать

Два горевших грузовика задымили Калининский и Красногвардейский районы

На Пискаревском горели две фуры, дым видели жители почти всего севера Петербурга.

О том, что в районе станции Ручьи пожар, петербуржцы стали писать около 18 часов 8 июня в социальных сетях. Всех очень интересовала причина столба черного дыма, который видели и жители Калининского, и жители Красногвардейского района. Многие не только видели дым, но и ощущали запах гари.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре на Пискарёвском проспекте, 144, поступило в 17.40.

«Сгорели сгораемые части грузовых автомобилей «Рено» и «Вольво». В 18:17 пожар локализован силами 2 единиц техники и 9 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний