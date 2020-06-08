Два горевших грузовика задымили Калининский и Красногвардейский районы
На Пискаревском горели две фуры, дым видели жители почти всего севера Петербурга.
О том, что в районе станции Ручьи пожар, петербуржцы стали писать около 18 часов 8 июня в социальных сетях. Всех очень интересовала причина столба черного дыма, который видели и жители Калининского, и жители Красногвардейского района. Многие не только видели дым, но и ощущали запах гари.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре на Пискарёвском проспекте, 144, поступило в 17.40.
«Сгорели сгораемые части грузовых автомобилей «Рено» и «Вольво». В 18:17 пожар локализован силами 2 единиц техники и 9 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.