Всемирный банк: Из-за коронавируса и цен на нефть российская экономика может рухнуть на 6%

«Экономика стран региона столкнулась с существенным оттоком инвестиций, вызванным «бегством в качество» и расширением спреда по облигациям. Относительная слабость валют способствовала росту стоимости заимствований, а резкое сокращение экспорта усугубило нагрузку на платежный баланс», — говорится в докладе.

Всемирный банк ожидает спад ВВП России на 6%. Об этом говорится в опубликованном 8 июня докладе «Перспективы мировой экономики» за июнь 2020 года. По данным организации, причина этого — скачок заболеваемости COVID-19 и падение цен на нефть.

В 2021 году экономика России вырастет на 2,7%, прогнозируют авторы доклада. По негативному прогнозу, в 2020-м российская экономика может упасть еще больше — на 8%, а в следующем году показать слабый рост — чуть более 1%.



Как отмечают авторы доклада, падение мирового ВВП может составить 5,2% и стать самым глубоким за многие десятилетия.



«Пандемия ярко высветила настоятельную необходимость принятия политических мер по смягчению ее последствий, защите уязвимых слоев населения и усилению способности стран справляться с подобными событиями в будущем», — считают в ВБ. Докладчики прогнозируют падение экономической активности на 7% в странах с развитой экономикой в 2020 году на фоне серьезных потрясений, затронувших внутренний спрос и предложение, торговлю и финансы.



Смягчение последствий пандемии и отсутствие серьезных колебаний в финансовой системе во второй половине 2020 года может привести к росту мировой экономики в 2021-м на 4,2%, в странах с развитой экономикой — на 3,9%, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах — на 4,6%.

