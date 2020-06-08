Собравший пробку ремонт на Приморском начали без ведома ГАТИ. Подрядчику и заказчику грозит штраф
Дорожные работы, которые собрали плотную пробку в Приморском районе Петербурга днем 8 июня, проводились без уведомления Государственной административно-технической инспекции. И это оказалось не единственным нарушением.
Как сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга, дорожный ремонт на участке Приморского проспекта ведется в рамках устранения замечаний к качеству покрытия, восстановленного после работ на водопроводных сетях по заказу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Однако ОАО «Коломяжское», которое выполняет работы, не уведомило инспекцию об их проведении, из-за чего дорожно-транспортная ситуация в районе существенно ухудшилась.
Напомним, сегодня днем из-за дорожных работ на Приморском проспекте, Приморском шоссе и улице Савушкина собралась плотная пробка. Также оказался затруднен съезд с ЗСД на Приморский проспект.
За проведение работ без уведомления ГАТИ в отношении ОАО «Коломяжское» возбудили дело об административных правонарушениях и еще одно — за отсутствие ограждения зоны производства работ. Организации грозит штраф в размере от 550 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»: за производство работ после истечения срока действия ордера предприятию грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.