Дорожные работы, которые собрали плотную пробку в Приморском районе Петербурга днем 8 июня, проводились без уведомления Государственной административно-технической инспекции. И это оказалось не единственным нарушением.



Как сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга, дорожный ремонт на участке Приморского проспекта ведется в рамках устранения замечаний к качеству покрытия, восстановленного после работ на водопроводных сетях по заказу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Однако ОАО «Коломяжское», которое выполняет работы, не уведомило инспекцию об их проведении, из-за чего дорожно-транспортная ситуация в районе существенно ухудшилась.