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08.06.2020 19:00
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Печать

ВОЗ: В Европе пандемия коронавируса пошла на спад, в мире же наблюдается рост

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ситуация с пандемией в мире ухудшается. Об этом 8 июня сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса.

«ВОЗ получила сообщения почти о 7 миллионах случаев [заражения коронавирусом] в мире и почти о 400 тысячах умерших, — сказал он. — Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», — констатировал глава ВОЗ.

Согласно данным ВОЗ, в мире на 8 июня COVID-19 заразились 7 132 611 человек, из них вылечились — 3 480 160, погибли — 406 955.

В тройке стран-лидеров по заболеваемости США, Бразилия и Россия.

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Комментарии (4)

Печально все это в целом.. значит , осенью мы получим продолжение ..
Nafanka
Мы же НЕ Европа, а Евразия... поэтому... нам ещё долго... там всё на взлёт только пошло... )))
Brezhnev
А мы Европа или мир, кто знает?
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