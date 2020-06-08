ВОЗ: В Европе пандемия коронавируса пошла на спад, в мире же наблюдается рост

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ситуация с пандемией в мире ухудшается. Об этом 8 июня сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса.



«ВОЗ получила сообщения почти о 7 миллионах случаев [заражения коронавирусом] в мире и почти о 400 тысячах умерших, — сказал он. — Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», — констатировал глава ВОЗ.



Согласно данным ВОЗ, в мире на 8 июня COVID-19 заразились 7 132 611 человек, из них вылечились — 3 480 160, погибли — 406 955.

