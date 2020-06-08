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08.06.2020 18:55
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В Петербурге утвердят план по возвращению к мирной жизни ковидных больниц

Петербургские стационары, перепрофилированные на работу с COVID-19, до конца недели получат утвержденный план по возвращению к мирной жизни — плановой работе с пациентами, заявил 8 июня губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России».

«В первую очередь, к плановой работе вернутся федеральные стационары, те, что были перепрофилированы для работы с новой коронавирусной инфекцией. Далее к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь», - уточнил Беглов.

Напомним, что одновременно стало известно, что в Петербурге тяжелых пациентов с COVID-19 хотят переводить в федеральные больницы, чтобы разгрузить городские. Вопрос обсуждается межведомственной рабочей группой по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге.

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