В Петербурге утвердят план по возвращению к мирной жизни ковидных больниц

Петербургские стационары, перепрофилированные на работу с COVID-19, до конца недели получат утвержденный план по возвращению к мирной жизни — плановой работе с пациентами, заявил 8 июня губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России».



«В первую очередь, к плановой работе вернутся федеральные стационары, те, что были перепрофилированы для работы с новой коронавирусной инфекцией. Далее к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь», - уточнил Беглов.