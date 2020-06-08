Беглов: Первый посткоронавирусный домашний матч «Зенита» смогут посетить 6000 человек
Предстоящий 26 июня домашний футбольный матч «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов» смогут посетить 6000 зрителей, заявил 8 июня в эфире «Радио России» губернатор Александр Беглов.
Это менее 10% от вместимости стадиона «Газпром-Арена», что соответствует требованиям Роспотребнадзора.
Напомним, что это будет не первый матч для «Зенита» в возобновляющемся турнире. Встреча ЦСКА — «Зенит» начнется 20 июня в 19 часов. Затем 1 июля петербуржцы будут в гостях у «Тамбова», 5 июля сыграют в гостях с «Краснодаром», 8 июля — дома с «Сочи», 11 июля — в Грозном с «Ахматом», 15 июля — дома с «Оренбургом». Завершит чемпионат «Зенит» гостевым матчем с «Ростовом» 22 июля. Напомним, «Зенит» лидирует в чемпионате РПЛ с девятиочковым отрывом.