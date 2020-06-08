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08.06.2020 18:44
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Печать

Беглов: Первый посткоронавирусный домашний матч «Зенита» смогут посетить 6000 человек

Предстоящий 26 июня домашний футбольный матч «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов» смогут посетить 6000 зрителей, заявил 8 июня в эфире «Радио России» губернатор Александр Беглов.

Это менее 10% от вместимости стадиона «Газпром-Арена», что соответствует требованиям Роспотребнадзора.

Напомним, что это будет не первый матч для «Зенита» в возобновляющемся турнире. Встреча ЦСКА — «Зенит» начнется 20 июня в 19 часов. Затем 1 июля петербуржцы будут в гостях у «Тамбова», 5 июля сыграют в гостях с «Краснодаром», 8 июля — дома с «Сочи», 11 июля — в Грозном с «Ахматом», 15 июля — дома с «Оренбургом». Завершит чемпионат «Зенит» гостевым матчем с «Ростовом» 22 июля. Напомним, «Зенит» лидирует в чемпионате РПЛ с девятиочковым отрывом.

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Комментарии (2)

Печальным зрелищем виделась Бундеслига. Можно ведь было пустить на стадионы тысяч десять человек .
Рассадить их на настоянии друг от друга .. даже 10 тыс человек было бы достаточно , для фона «посткороновирусного» спорта.
Хорошо, хоть на петербургском матче будут фанаты. Пусть даже немногочисленные.
yaprotiv
завхоз завхозом
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