Организатора налета на банк «Холдинг-Кредит» 11 лет назад ждет суд. Он три года прятался от правосудия в Германии

Прокуратура Петербурга направила в суд уголовное дело о налете на банк, во время которого ячейки клиентов опустели на 25 млн рублей. Пока на скамье подсудимых лишь один из восьми предполагаемых участников, зато самый главный.



Как сообщает 8 июня прокуратура Петербурга, следствие обвиняет 57-летнего мужчину в том, что в августе 2008 года он создал организованную преступную группу для нападения на коммерческий банк в Центральном районе Петербурга. В ее состав входили не менее 8 человек.



Как писала «Фонтанка», обвиняемый Георгий Кобахидзе за три дня до того, как попасть в сейфовое хранилище, якобы пришел в то же здание под видом клиента, арендовал ячейку и, осматриваясь, запомнил положения камер наблюдения и общую обстановку внутри.

