Организатора налета на банк «Холдинг-Кредит» 11 лет назад ждет суд. Он три года прятался от правосудия в Германии
Прокуратура Петербурга направила в суд уголовное дело о налете на банк, во время которого ячейки клиентов опустели на 25 млн рублей. Пока на скамье подсудимых лишь один из восьми предполагаемых участников, зато самый главный.
Как сообщает 8 июня прокуратура Петербурга, следствие обвиняет 57-летнего мужчину в том, что в августе 2008 года он создал организованную преступную группу для нападения на коммерческий банк в Центральном районе Петербурга. В ее состав входили не менее 8 человек.
Как писала «Фонтанка», обвиняемый Георгий Кобахидзе за три дня до того, как попасть в сейфовое хранилище, якобы пришел в то же здание под видом клиента, арендовал ячейку и, осматриваясь, запомнил положения камер наблюдения и общую обстановку внутри.
Когда мужчина вернулся 23 августа, то сотрудник банка провел его к ячейке. Там обвиняемый якобы напал на мужчину и потребовал у него ключи от ящиков с чужими деньгами. Служащий сопротивлялся, нажал на кнопку сигнализации, но налетчик оказался ловче. Он ударил работника и пристегнул его к решетке, после чего сам взял ключи, позвал подмогу и стремительно обчистил 25 ячеек. Из банка компания беспрепятственно вынесла 25 млн рублей. Уезжали налетчики на автомобилях «Ауди А8» и «Рендж Ровер».
С июля 2016 года до момента его задержания в 2019 году Кобахидзе находился в международном розыске.
«Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Германии удалось добиться решения о выдаче. В сентябре 2019 года по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации он был экстрадирован из Федеративной Республики Германии в Россию», — сообщает прокуратура.
Материалы уголовного дела направлены в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Розыск остальных соучастников преступления продолжается.