Смольный утвердил прожиточный минимум за последний довирусный период. Он составляет 11,5 тысячи рублей

Правительство Петербурга установило прожиточный минимум за I квартал 2020 года. Он вырос на 63 рубля.



Распоряжение опубликовано на сайте Смольного 8 июня. Согласно документу, в расчете на душу населения прожиточный минимум составит 11 561 рубль 90 копеек. При этом в IV квартале 2019 года он равнялся 11 499 рублям 7 копейкам.



Для трудоспособного населения минимум установлен в 12 690 рублей 30 копеек, для пенсионеров — 9 381 рубль 20 копеек, для детей — 11 272 рубля 50 копеек. По итогам III квартала 2019 года Смольный прожиточный минимум не менял.

