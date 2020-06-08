Смольный утвердил прожиточный минимум за последний довирусный период. Он составляет 11,5 тысячи рублей
Правительство Петербурга установило прожиточный минимум за I квартал 2020 года. Он вырос на 63 рубля.
Распоряжение опубликовано на сайте Смольного 8 июня. Согласно документу, в расчете на душу населения прожиточный минимум составит 11 561 рубль 90 копеек. При этом в IV квартале 2019 года он равнялся 11 499 рублям 7 копейкам.
Для трудоспособного населения минимум установлен в 12 690 рублей 30 копеек, для пенсионеров — 9 381 рубль 20 копеек, для детей — 11 272 рубля 50 копеек. По итогам III квартала 2019 года Смольный прожиточный минимум не менял.
Ранее на федеральном уровне было принято решение о выплате на детей от 3 до 7 лет в размере 50% от регионального прожиточного минимума. Претендовать на нее могут те семьи, где доход на человека не превышает минимум за II квартал 2019 года.