FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +28
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.06.2020 18:29
3
Печать

Смольный утвердил прожиточный минимум за последний довирусный период. Он составляет 11,5 тысячи рублей

Правительство Петербурга установило прожиточный минимум за I квартал 2020 года. Он вырос на 63 рубля.

Распоряжение опубликовано на сайте Смольного 8 июня. Согласно документу, в расчете на душу населения прожиточный минимум составит 11 561 рубль 90 копеек. При этом в IV квартале 2019 года он равнялся 11 499 рублям 7 копейкам.

Для трудоспособного населения минимум установлен в 12 690 рублей 30 копеек, для пенсионеров — 9 381 рубль 20 копеек, для детей — 11 272 рубля 50 копеек. По итогам III квартала 2019 года Смольный прожиточный минимум не менял.

Ранее на федеральном уровне было принято решение о выплате на детей от 3 до 7 лет в размере 50% от регионального прожиточного минимума. Претендовать на нее могут те семьи, где доход на человека не превышает минимум за II квартал 2019 года.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Plavalaguna
А оптимизды из Смольного не хотят сами на этот минимум месяц покрутиться и не сдохнуть при этом?
krasnonosov
12 000 рублей - это 1 раз заплатить за коммуналку и сходить в магазин за продуктами на 1 неделю. А как и на что жить еще 3 недели, да и обуться, одеться человеку не помешало бы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний