Днем и вечером 8 июня движению по кольцевой автодороге Петербурга помешали сразу два ДТП с «перевертышами»: одно на севере города и одно на юге. Последнее перегородило две полосы и собрало многокилометровый затор.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внутреннем кольце КАД, после съезда на ЗСД в сторону Парашютной, столкнулись автомобили KIA и DongFeng AX7. От удара «КИА» опрокинулся на бок.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что столкновение произошло около 15:30 на 9-м километре внутреннего кольца КАД. Пострадавших в аварии не было. Поврежденные машины на данный момент уже эвакуировали.