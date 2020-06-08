Два «перевертыша» затормозили КАД в противоположных концах города. Один собрал пробку в 8 км
Днем и вечером 8 июня движению по кольцевой автодороге Петербурга помешали сразу два ДТП с «перевертышами»: одно на севере города и одно на юге. Последнее перегородило две полосы и собрало многокилометровый затор.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внутреннем кольце КАД, после съезда на ЗСД в сторону Парашютной, столкнулись автомобили KIA и DongFeng AX7. От удара «КИА» опрокинулся на бок.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что столкновение произошло около 15:30 на 9-м километре внутреннего кольца КАД. Пострадавших в аварии не было. Поврежденные машины на данный момент уже эвакуировали.
Вторая авария произошла около 16:50 на 84-м километре внешнего кольца КАД, в районе съезда на Октябрьскую набережную. Там столкнулись самосвал и легковой автомобиль, в результате чего грузовик опрокинулся на бок, и на дорогу высыпался перевозимый им грунт, рассказали в дорожном управлении.
Пострадавших в ДТП нет. Поврежденные машины и грунт заняли первую и вторую полосы, и на внешнем кольце собрался затор длиной более 8 километров. На месте работают представители обслуживающей дорогу подрядной организации. По данным на 18:00, работы по очистке проезжей части продолжаются.