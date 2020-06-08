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08.06.2020 17:54
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Минкульт разрешил репетировать театрам и готовиться к выставкам музеям, но только федеральным

Федеральные музеи и театры, которые располагаются в регионах, где снят режим самоизоляции, смогут приступить к работе уже завтра, 9 июня. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова.

«До настоящего момента коллективы федеральных учреждений культуры работали удаленно в соответствии с нашим приказом. Очная работа в условиях режима самоизоляции была исключением для отдельных обеспечивающих служб. Теперь театры смогут постепенно выходить и начинать репетиции, а музеи займутся подготовкой проектов, которыми они встретят публику, естественно ориентируясь на те этапы и дорожные карты, которые разработало министерство», — приводит слова Любимовой со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ ТАСС 8 июня.

Ранее ряд ограничительных мер сняли в Москве. Столичная жизнь начнет возвращаться к привычной жизни 9 июня. Среди прочего ожидается открытие театральных и концертных площадок.

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