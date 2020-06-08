Пулково начинает оживать. Аэропорт увеличивает время работы

Аэропорт «Пулково» изменяет режим работы. Если с 11 апреля, когда начали действовать санитарно-эпидемиологические ограничения и поток пассажиров уменьшился, рейсы обслуживались только с 8 до 23 часов, то сейчас это время увеличилось на 3 часа.
Как сообщается 8 июня на сайте воздушной гавани, с 11 апреля по 10 июня аэропорт обслуживает рейсы ежедневно с 08.00 до 23.00. В среду он будет работать уже с 08.00 до 00.00.
С 11 по 30 июня 2020 года Пулково будет обслуживать рейсы ежедневно с 06.00 до 00.00.
До 10 июня включительно вход в пассажирский терминал будет открыт с 05.30, а регистрация на утренние рейсы начинается с 06.00. В вечерние часы терминал аэропорта закрывается на вход в 23.30, с 23.30 до 01.00 терминал работает только на выход.
А уже с 11 по 30 июня вход в пассажирский терминал открыт с 04.00. В вечерние часы терминал аэропорта закрывается на вход в 01.00.
Сам аэропорт, сообщается на сайте, работает в штатном режиме. Из Санкт-Петербурга выполняются перелеты в российские города.
Аэродром аэропорта продолжает работать круглосуточно как запасной. Пулково также круглосуточно готово к обслуживанию рейсов, следующих с задержками от расписания, грузовых и гуманитарных рейсов, рейсов, выполняемых в интересах государственной и бизнес-авиации.