Пулково начинает оживать. Аэропорт увеличивает время работы

Аэропорт «Пулково» изменяет режим работы. Если с 11 апреля, когда начали действовать санитарно-эпидемиологические ограничения и поток пассажиров уменьшился, рейсы обслуживались только с 8 до 23 часов, то сейчас это время увеличилось на 3 часа.



Как сообщается 8 июня на сайте воздушной гавани, с 11 апреля по 10 июня аэропорт обслуживает рейсы ежедневно с 08.00 до 23.00. В среду он будет работать уже с 08.00 до 00.00.



С 11 по 30 июня 2020 года Пулково будет обслуживать рейсы ежедневно с 06.00 до 00.00.

