В пожаре на Большой Охте погиб мужчина

Сотрудники МЧС тушили возгорание в жилом доме в Красногвардейском районе. На кухне нашли мужчину без признаков жизни.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в квартире дома 41 по Большой Пороховской улице поступило в пожарную охрану в 16.15.



На втором этаже 9-этажного здания в однокомнатной квартире на кухне площадью 6 квадратных метров сгорела обстановка по всей площади.



«На кухне обнаружен погибший мужчина. С 3-го этажа спасена женщина, ее сейчас осматривает скорая», — сообщает ведомство.

