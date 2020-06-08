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08.06.2020 17:24
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В пожаре на Большой Охте погиб мужчина

Сотрудники МЧС тушили возгорание в жилом доме в Красногвардейском районе. На кухне нашли мужчину без признаков жизни.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в квартире дома 41 по Большой Пороховской улице поступило в пожарную охрану в 16.15.

На втором этаже 9-этажного здания в однокомнатной квартире на кухне площадью 6 квадратных метров сгорела обстановка по всей площади.

«На кухне обнаружен погибший мужчина. С 3-го этажа спасена женщина, ее сейчас осматривает скорая», — сообщает ведомство.

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