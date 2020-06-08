Не только подпольные бары, но и нелегальные футбольные матчи. СМИ узнали о товарищеской игре команд РПЛ
СМИ Татарстана пишут о том, что 8 июня на «Ак Барс Арене» товарищеский матч провели казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Власти спортивное мероприятие не санкционировали.
Как пишет в понедельник РБК со ссылкой на tatar-inform, гости из Поволжья открыли счет в матче, реализовав пенальти, но окончательный результат встречи неизвестен. Журналисты иллюстрируют новость фото тренера «Рубина» Олега Кузьмина и вратаря «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова, подписанное «8 июня 2020. Олег Кузьмин и Сергей Рыжиков на поле "Ак Барс Арены"».
Пока официальных комментариев от «Рубина» и «Крыльев Советов» не поступало.
Ранее СМИ сообщили, что все тот же «Рубин» сыграл дома еще один контрольный поединок — с «Тамбовом». Представители казанцев опровергали эту информацию.
Чемпионат РПЛ официально должен возобновиться 19 июня. Как сообщали в РФС, матчи могут пройти с участием болельщиков, если это позволит эпидемиологическая ситуация в регионе, где он проводится. Зрителям придется соблюдать все необходимые предосторожности — носить маски и соблюдать социальную дистанцию.