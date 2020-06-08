Не только подпольные бары, но и нелегальные футбольные матчи. СМИ узнали о товарищеской игре команд РПЛ

СМИ Татарстана пишут о том, что 8 июня на «Ак Барс Арене» товарищеский матч провели казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Власти спортивное мероприятие не санкционировали.



Как пишет в понедельник РБК со ссылкой на tatar-inform, гости из Поволжья открыли счет в матче, реализовав пенальти, но окончательный результат встречи неизвестен. Журналисты иллюстрируют новость фото тренера «Рубина» Олега Кузьмина и вратаря «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова, подписанное «8 июня 2020. Олег Кузьмин и Сергей Рыжиков на поле "Ак Барс Арены"».