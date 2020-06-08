Девушка мяла двери, била стекла и отрывала номера у припаркованных машин на Стасовой
В Красногвардейском районе Петербурга ранним утром 8 июня задержали хулиганку, которой чем-то не угодили припаркованные автомобили. Нетрезвая девушка успела повредить пять машин.
Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, в шестом часу утра сотрудникам вневедомственной охраны, патрулировавшим улицы, поступила информация о том, что около одного из домов на улице Стасовой пьяная гражданка громит припаркованные машины. В 5:55 хулиганку задержали и затем передали сотрудникам 66-го отдела полиции.
Всего пострадали пять машин. Девушка ударами ног помяла двери у KIA Ceed и LADA Priora, разбила стекла дверей у Renault Logan и ВАЗ-2115, а также оторвала номер у автомобиля Mercedes. Сумма ущерба устанавливается.