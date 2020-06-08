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08.06.2020 17:02
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Девушка мяла двери, била стекла и отрывала номера у припаркованных машин на Стасовой

В Красногвардейском районе Петербурга ранним утром 8 июня задержали хулиганку, которой чем-то не угодили припаркованные автомобили. Нетрезвая девушка успела повредить пять машин.

Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, в шестом часу утра сотрудникам вневедомственной охраны, патрулировавшим улицы, поступила информация о том, что около одного из домов на улице Стасовой пьяная гражданка громит припаркованные машины. В 5:55 хулиганку задержали и затем передали сотрудникам 66-го отдела полиции.

Всего пострадали пять машин. Девушка ударами ног помяла двери у KIA Ceed и LADA Priora, разбила стекла дверей у Renault Logan и ВАЗ-2115, а также оторвала номер у автомобиля Mercedes. Сумма ущерба устанавливается.

Фото: пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (6)

daisychain
Мстила бывшему, но не помнила точно, какое у него авто.
Протрезвела - вспомнила, что он ее катал на убере.
Мужской Взгляд
У девушки депрессия. Пробуют, хвалят, а замуж не берут.
Pilat
А я ведь волновался за девушек с низкой социальной ответственностью....
Видите, у них уже эмоции через край.
Скоро госдеп специальные санкции введет против РФ в поддержку ночных бабочек.
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