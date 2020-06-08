Разлив нефти — 2. В сложнодоступном районе Заполярья произошел разлив 10 тонн нефти из скважины
Несколько тонн нефти разлились из аварийной скважины Дюсушевского месторождения. Об этом 8 июня сообщает «Интерфакс».
«Произошла разгерметизация скважины Дюсушевского месторождения в Ненецком автономном округе. Наружу вылилось около 10 тонн нефти, загрязнена территория вокруг скважины», — сообщает агентство.
По данным чрезвычайных служб, скважину уже удалось перекрыть, разлив более не происходит.
На место выдвинулись специалисты Ростехнадзора.
«Доступ к месту аварии осложнен метеоусловиями. Вертолет с аварийными службами ждет согласования вылета», — сообщает «Интерфакс».
Разлив нефти произошел на Дюсушевском месторождении, принадлежащем компании «Полярное сияние».
Отметим, что МЧС продолжает работать на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, где 29 мая произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Аварию удалось локализовать. Полная ликвидация последствий аварии займет, по данным МЧС, порядка двух недель.