Академик РАН заявил, что жара не поможет против коронавируса. «Посмотрите на то, что происходит в Бразилии»

«Нет, неправда. Дело в том, что она (жара. — Прим. ред .) почти никак не влияет. Я не думаю, что будет сильное влияние. Посмотрите на то, что происходит в Бразилии: сильного влияния (жаркой погоды на коронавирус. — Прим. ред .) не будет», — заявил Зверев, отвечая на соответствующий вопрос. Напомним, Бразилия, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас занимает второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом — 691 758 человек (у России третье место с 476 658 случаями). В стране установилась дневная температура в районе 30 градусов по Цельсию.

Зверев отметил, что так как коронавирус преимущественно передается респираторным путем, наибольшая вероятность его подхватить существует в помещениях, а не на улице. Поэтому погодные условия существенного вклада в сокращение заболеваемости новой инфекцией не внесут, считает ученый.



При этом, по его словам, усиливающееся летом за счет большей активности солнца ультрафиолетовое излучение действительно разрушительно влияет на COVID-19. Однако это больше относится к его выживанию на поверхностях, а на уличных поверхностях, подчеркнул академик, коронавируса практически нет.



«Что, у нас на улице валяется этот вирус? Не валяется он там. И все это сильно преувеличено. Да, вирус быстрее погибает. Но если люди соблюдают социальную дистанцию, то они не заражаются ни так, ни так. То есть вряд ли. В метро — да, при скоплении людей возможно заражение, если попадается инфицированный человек. Но на улице — нет. Человек на улице этот вирус, в общем, не получает. Только при близком контакте», — объяснил Зверев.

