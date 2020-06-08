«Вы помните мои эти шутки, которые потом неизвестно во что превратили? Типа трактор вылечит. Не шумите, не кричите, не галдите, лучше в баню сходите. Ну в шутку так было сказано. Но это было бредом батьки, который, видите ли, безумный и не знает, как лечить людей. Хотя за этими фразами были очень серьезные вещи», — заявил Александр Лукашенко на совещании, которое транслировал телеканал СТВ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его стране не пришлось «идти на крайности» для борьбы с пандемией коронавируса.

По словам Лукашенко, за успехом республики стоит то, что система здравоохранения «не обрушилась» под наплывом больных. Вся критика белорусского пути — это, как уверен лидер страны, «блеф», так как никто не знает, что будет дальше. Лукашенко отметил, что Белоруссия не боится показать свою статистику. «По всей стране <...> мы не видим тяжелобольных», — заверил президент.



Сегодня, 8 июня, он рассказал, что выбранный путь помог белорусам «избежать крайнего сценария». «Мы показали, что есть такая Беларусь. Что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией», — заверил Лукашенко.



Он уверен, что COVID-19 привел всю планету «к психозу». При этом белорусский президент отметил, что борьба с коронавирусом не закончена.



С начала пандемии в Белоруссии официально выявили 49 453 случая коронавируса. Лукашенко для борьбы с COVID-19 решил не вводить ограничения, раскритиковав за них соседние страны. Власти также не стали отменять парад Победы 9 Мая.

