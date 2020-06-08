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08.06.2020 16:25
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«За бредом батьки были серьезные вещи». Лукашенко похвастался успешной борьбой с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его стране не пришлось «идти на крайности» для борьбы с пандемией коронавируса.

«Вы помните мои эти шутки, которые потом неизвестно во что превратили? Типа трактор вылечит. Не шумите, не кричите, не галдите, лучше в баню сходите. Ну в шутку так было сказано. Но это было бредом батьки, который, видите ли, безумный и не знает, как лечить людей. Хотя за этими фразами были очень серьезные вещи», — заявил Александр Лукашенко на совещании, которое транслировал телеканал СТВ.

По словам Лукашенко, за успехом республики стоит то, что система здравоохранения «не обрушилась» под наплывом больных. Вся критика белорусского пути — это, как уверен лидер страны, «блеф», так как никто не знает, что будет дальше. Лукашенко отметил, что Белоруссия не боится показать свою статистику. «По всей стране <...> мы не видим тяжелобольных», — заверил президент.

Сегодня, 8 июня, он рассказал, что выбранный путь помог белорусам «избежать крайнего сценария». «Мы показали, что есть такая Беларусь. Что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией», — заверил Лукашенко.

Он уверен, что COVID-19 привел всю планету «к психозу». При этом белорусский президент отметил, что борьба с коронавирусом не закончена.

С начала пандемии в Белоруссии официально выявили 49 453 случая коронавируса. Лукашенко для борьбы с COVID-19 решил не вводить ограничения, раскритиковав за них соседние страны. Власти также не стали отменять парад Победы 9 Мая.

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Комментарии (17)

alexpv
Лукашенко большой большой респект. При всей его экстравагантности в истории с коронавирусом он однозначно победитель и один из немногих адекватно здравомыслящих президентов.
И его Парад Победы, на котором он стоял вместе с министрами и всем руководством страны не прячась в бункере делает его Парад однозначно настоящим, а не летним российским суррогатом
kоt-obormot
"Тупой, еще тупее..."©
alpi
Не ну это же надо сначала кричать на каждом шагу - это все психоз и нет вируса, а потом сказать что это был блеф и так и было задумано)))
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