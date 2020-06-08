В Петербурге тяжелых пациентов с COVID-19 хотят перевести в федеральные больницы, чтобы разгрузить городские
Больные COVID-19 в тяжелой форме, которым нужны аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), могут отправиться вместо городских стационаров в федеральные. Об этом в майском отчете сообщила межведомственная рабочая группа по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге.
«Проработать вопрос по переводу тяжелых пациентов на ИВЛ на открывающиеся перепрофилированные койки федеральных медицинских учреждений для разгрузки инфекционных стационаров города», — говорится в отчете, опубликованном 8 июня.
Из того же документа стало известно, что рабочая группа рассматривает возможность все экстренные стационары Петербурга считать инфекционными, чтобы врачи могли получить положенные их коллегам выплаты.