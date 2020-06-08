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08.06.2020 16:19
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В Петербурге тяжелых пациентов с COVID-19 хотят перевести в федеральные больницы, чтобы разгрузить городские

Больные COVID-19 в тяжелой форме, которым нужны аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), могут отправиться вместо городских стационаров в федеральные. Об этом в майском отчете сообщила межведомственная рабочая группа по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге.

«Проработать вопрос по переводу тяжелых пациентов на ИВЛ на открывающиеся перепрофилированные койки федеральных медицинских учреждений для разгрузки инфекционных стационаров города», — говорится в отчете, опубликованном 8 июня.

Из того же документа стало известно, что рабочая группа рассматривает возможность все экстренные стационары Петербурга считать инфекционными, чтобы врачи могли получить положенные их коллегам выплаты.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Shaz
Можно подумать они туда отправятся пешком. Действительно, почему бы не занять этим переездом всю скорую города, других болезней же не существует сейчас. Или как они себе представляют переезд, к примеру, 500 пациентов из одной больницы в другую? На троллейбусе?
ussr_forever
давно пора
Иван Гамаюнов
И это все на фоне новостей о снятие ограничительных мер)))
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