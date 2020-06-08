В Петербурге предлагают все экстренные стационары считать инфекционными, чтобы врачи могли получить соцвыплаты

Эксперты межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге рассмотрят возможность приравнять экстренные стационары к инфекционным.



«Рассмотреть возможность приравнять по статусу к инфекционным все стационары, оказывающие экстренную медицинскую помощь по различным профилям, с обеспечением соответствующих социальных гарантий для персонала», — говорится в опубликованном 8 июня майском докладе группы.



Дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты работникам медучреждений, не включенных в план по перепрофилированию на пациентов с COVID-19, предлагается проработать совместно с комитетом по социальной политике.

