В Петербурге предлагают все экстренные стационары считать инфекционными, чтобы врачи могли получить соцвыплаты
Эксперты межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге рассмотрят возможность приравнять экстренные стационары к инфекционным.
«Рассмотреть возможность приравнять по статусу к инфекционным все стационары, оказывающие экстренную медицинскую помощь по различным профилям, с обеспечением соответствующих социальных гарантий для персонала», — говорится в опубликованном 8 июня майском докладе группы.
Дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты работникам медучреждений, не включенных в план по перепрофилированию на пациентов с COVID-19, предлагается проработать совместно с комитетом по социальной политике.
По данным на 5 июня, в Петербурге единовременные федеральные страховые выплаты получили 184 медработника (врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки, водители скорой помощи) из 39 стационаров и поликлиник города, задействованных в оказании помощи пациентам с выявленным COVID-19. Работникам не отданных под коронавирус стационаров такие выплаты не положены.