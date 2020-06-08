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08.06.2020 16:01
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В Петербурге предлагают все экстренные стационары считать инфекционными, чтобы врачи могли получить соцвыплаты

Эксперты межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге рассмотрят возможность приравнять экстренные стационары к инфекционным.

«Рассмотреть возможность приравнять по статусу к инфекционным все стационары, оказывающие экстренную медицинскую помощь по различным профилям, с обеспечением соответствующих социальных гарантий для персонала», — говорится в опубликованном 8 июня майском докладе группы.

Дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты работникам медучреждений, не включенных в план по перепрофилированию на пациентов с COVID-19, предлагается проработать совместно с комитетом по социальной политике.

По данным на 5 июня, в Петербурге единовременные федеральные страховые выплаты получили 184 медработника (врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки, водители скорой помощи) из 39 стационаров и поликлиник города, задействованных в оказании помощи пациентам с выявленным COVID-19. Работникам не отданных под коронавирус стационаров такие выплаты не положены.

© Фонтанка.Ру

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