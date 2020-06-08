Хотя режим самоизоляция уже практически полностью снят, активность горожан ещё не вернулась к «докоронавирусному» уровню. Ситуацию в режиме реального времени отражают два инструмента «Яндекса»: пробки и индекс самоизоляции. Пробки в Петербурге сейчас 3 балла — это становится уже обычным показателем для середины дня (в апреле в это время чаще всего была «единица», в мае — «двойка»). А индекс самоизоляции к 15 часам всплыл с нового дна.

После 14 часов 8 июня индекс опустился до рекордно низких 0,7 балла. К 15 часам он вернулся к 0,8. Напомним, что «Яндекс» здесь сравнивает уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Последний принят за 0 баллов, а 5 баллов — это максимальный ночной покой. «Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», — объясняла компания. Правда, вирус распространяется по-прежнему активно: в Петербурге за сутки выявили 326 новых случаев заболевания COVID-19, это третий показатель по России.