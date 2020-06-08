На голосовании по поправкам в Конституцию не будет «дня тишины»

В день голосования по поправкам в Конституцию не предусмотрены ограничения по информированию граждан. Об этом 8 июня со ссылкой на секретаря Центризбиркома Майю Гришину сообщают РИА «Новости».



«Каких-либо ограничений на распространение информации в день голосования не предусмотрено», — цитирует информагентство секретаря ЦИК.



Ранее в Центризбиркоме «Фонтанке» поясняли, что процедура всероссийского голосования вообще не предусматривает понятие агитации «за» или «против» поправок. Этот термин содержится в 67-м федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав.

