На голосовании по поправкам в Конституцию не будет «дня тишины»
В день голосования по поправкам в Конституцию не предусмотрены ограничения по информированию граждан. Об этом 8 июня со ссылкой на секретаря Центризбиркома Майю Гришину сообщают РИА «Новости».
«Каких-либо ограничений на распространение информации в день голосования не предусмотрено», — цитирует информагентство секретаря ЦИК.
Ранее в Центризбиркоме «Фонтанке» поясняли, что процедура всероссийского голосования вообще не предусматривает понятие агитации «за» или «против» поправок. Этот термин содержится в 67-м федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав.
Напомним, голосование начнется с 25 июня, непосредственно день плебисцита назначен на 1 июля. В рамках предлагаемых к одобрению или отклонению поправок россиянам предстоит решить, согласны ли они на «обнуление» сроков действующего главы государства, которое даст президенту возможность избираться еще на два срока.