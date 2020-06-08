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08.06.2020 15:35
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На голосовании по поправкам в Конституцию не будет «дня тишины»

В день голосования по поправкам в Конституцию не предусмотрены ограничения по информированию граждан. Об этом 8 июня со ссылкой на секретаря Центризбиркома Майю Гришину сообщают РИА «Новости».

«Каких-либо ограничений на распространение информации в день голосования не предусмотрено», — цитирует информагентство секретаря ЦИК.

Ранее в Центризбиркоме «Фонтанке» поясняли, что процедура всероссийского голосования вообще не предусматривает понятие агитации «за» или «против» поправок. Этот термин содержится в 67-м федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав.

Напомним, голосование начнется с 25 июня, непосредственно день плебисцита назначен на 1 июля. В рамках предлагаемых к одобрению или отклонению поправок россиянам предстоит решить, согласны ли они на «обнуление» сроков действующего главы государства, которое даст президенту возможность избираться еще на два срока.

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