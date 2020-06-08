Собянин освободил москвичей от прогулок по графику. Но не от масок

Пути отступления, позволяющие вернуть опять в обиход ограничения для москвичей, оставил для городских властей в новом указе мэр Сергей Собянин. Как заметили журналисты, в документе есть пункт о возможном изменении сроков снятия ограничений.

Так, в указе, подписанном 8 июня столичным градоначальником о поэтапном снятии ограничений в Москве указано, что «сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией».



Как отметили журналисты The Bell, не отменяется в новом указе и норма, по которой москвичи обязаны носить маски и перчатки в местах массового скопления людей.

