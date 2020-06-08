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08.06.2020 15:27
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Собянин освободил москвичей от прогулок по графику. Но не от масок

Пути отступления, позволяющие вернуть опять в обиход ограничения для москвичей, оставил для городских властей в новом указе мэр Сергей Собянин. Как заметили журналисты, в документе есть пункт о возможном изменении сроков снятия ограничений.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Так, в указе, подписанном 8 июня столичным градоначальником о поэтапном снятии ограничений в Москве указано, что «сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией».

Как отметили журналисты The Bell, не отменяется в новом указе и норма, по которой москвичи обязаны носить маски и перчатки в местах массового скопления людей.

Пока жители Москвы с 9 июня ждут отмены самоизоляции, пропусков и прогулок по графику для всех, в том числе для пожилых людей и хронических больных. В столице должны открыться парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, а также театры, концертные организации и цирки.

С 16 июня анонсировано начало работы летних веранд кафе и ресторанов, а также стоматологических клиник, библиотек и риелторских контор. Еще через неделю по плану снятия ограничений смогут открыться оставшиеся кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны, отменяются ограничения на работу детсадов и на использование детских площадок, тренажёров, скамеек, а также возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

krasnonosov
Полагаю, со 2-го июля ограничения легко вернутся.
Pilk
надеюсь, Беглов уже в курсе,что в столице происходит ?)
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