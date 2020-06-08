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08.06.2020 15:23
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Где в Петербурге больше всего больных COVID-19. Новая карта пациентов, лечащихся от коронавируса дома

Невский, Приморский, Фрунзенский, Красногвардейский и Кировский районы Петербурга лидируют по количеству амбулаторно наблюдающихся пациентов с подозрением на коронавирус, говорится в опубликованном 8 июня майском докладе межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

По данным рабочей группы, наиболее сложная обстановка в Приморском районе — там 7337 пациентов под наблюдением с подозрением на коронавирус. Подтверждена инфекция у 825. В Невском районе людей с подозрением на COVID-19 вдвое меньше — 3879, но c официально подтвержденным диагнозом вдвое больше — 1581 человек.

Фото: Центр Алмазова 

По числу заболевших на 100 тысяч населения лидируют Невский (229,5), Красногвардейский (259) и Курортный (254,7) районы. Лучше всего ситуация в Кронштадтском районе — там всего у 123 пациентов подозревают коронавирус и у 43 подтвержден диагноз.

Как выглядела эта карта в апреле — смотрите в прошлом материале «Фонтанки».

Фото: Центр Алмазова 
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

zlopopik
При чем тут туристы? За статистикой следят совсем не они.
Pilat
Интересно, в Адмиралтейском тяжелее всего.
Именно там больше всего туристов.
260588381
Власть окончательно завралась. Путину пора на отдых.
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