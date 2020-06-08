Где в Петербурге больше всего больных COVID-19. Новая карта пациентов, лечащихся от коронавируса дома
Невский, Приморский, Фрунзенский, Красногвардейский и Кировский районы Петербурга лидируют по количеству амбулаторно наблюдающихся пациентов с подозрением на коронавирус, говорится в опубликованном 8 июня майском докладе межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
По данным рабочей группы, наиболее сложная обстановка в Приморском районе — там 7337 пациентов под наблюдением с подозрением на коронавирус. Подтверждена инфекция у 825. В Невском районе людей с подозрением на COVID-19 вдвое меньше — 3879, но c официально подтвержденным диагнозом вдвое больше — 1581 человек.
По числу заболевших на 100 тысяч населения лидируют Невский (229,5), Красногвардейский (259) и Курортный (254,7) районы. Лучше всего ситуация в Кронштадтском районе — там всего у 123 пациентов подозревают коронавирус и у 43 подтвержден диагноз.
Как выглядела эта карта в апреле — смотрите в прошлом материале «Фонтанки».