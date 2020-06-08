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08.06.2020 14:38
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Reebok отказался сотрудничать с CrossFit, владелец которого сравнил убийство Флойда в Миннеаполисе с COVID-19

Публичное сравнение резонанса от убийства афроамериканца Джорджа Флойда из Миннеаполиса с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в мире стало для некоторых спортивных брендов поводом для отказа от сотрудничества с системой физической подготовки CrossFit. Об этом 8 июня пишет «Коммерсантъ».

Причиной тому стал твит основателя компании Грега Глассмана. В ответ на сообщение Института показателей и оценки здоровья (IHME), в котором говорилось, что «расизм — это проблема здравоохранения», он написал — «Это FLOYD-19».

Глассмана обвинили в расизме и неуважительном отношении к Флойду. Reebok, который десять лет был титульным спонсором соревнований CrossFit Games, заявил, что после случившегося не намерен вести переговоры о продлении контракта, действие которого истекает в этом году. Вслед за спортивным брендом о разрыве партнерских отношений с владельцем системы физической подготовки объявили ранее продвигавшие ее на рынке тренажерные залы.

В связи с произошедшим основателю компании пришлось публично извиниться за свой твит, отметив, что, по его мнению, он не был расистским, но был ошибкой.

В конце прошлого месяца в результате задержания в американском городе Миннеаполис скончался афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский надавил на его шею коленом и не обращал внимания на просьбы о том, что ему тяжело дышать. Задержанный скончался позже в больнице.

После того, как видеозапись этого события попала в Сеть, США охватили массовые беспорядки, сопровождаемые мародерством, грабежами и применением оружия.

Президент Дональд Трамп пригрозил протестующим армией. Полицейское управление в Миннеаполисе собираются расформировать.

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